3月2日上午，大陸浙江省委書記車俊主持召開省委常委會會議，研究部署浙江省下一步疫情防控和復工復產工作，會議決定浙江省疫情防控應急響應等級從原來的一級調整為二級。

據浙江省衛健委消息，截至3月1日24時，浙江省縣域疫情風險地圖「五色圖」已更新，全省所有縣（市、區）均為綠色低風險，疫情態勢持續轉好，其中，11個縣（市、區）從無確診病例；69個縣（市、區）連續14天以上無新增確診病例；10個縣（市、區）連續7-14天無新增確診病例。

(旺報 )