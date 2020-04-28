浙江省疫情調為二級 全省均為綠色低風險 13:342020/04/28 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最新版浙江省縣域疫情風險地圖「五色圖」顯示，桐廬、海曙由較低風險降為低風險，高風險、較高風險、中風險、較低風險的縣（市、區）已全部清零。（取自寧波市北倉區人民政府網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月2日上午，大陸浙江省委書記車俊主持召開省委常委會會議，研究部署浙江省下一步疫情防控和復工復產工作，會議決定浙江省疫情防控應急響應等級從原來的一級調整為二級。 據浙江省衛健委消息，截至3月1日24時，浙江省縣域疫情風險地圖「五色圖」已更新，全省所有縣（市、區）均為綠色低風險，疫情態勢持續轉好，其中，11個縣（市、區）從無確診病例；69個縣（市、區）連續14天以上無新增確診病例；10個縣（市、區）連續7-14天無新增確診病例。 (旺報 ) #疫情 #浙江省 #風險 #病例 #會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情高峰期搞多人運動？他驚天一問被讚爆 12:392020/04/24 生活 陸國家衛健委：武漢重症病例實現清零 17:052020/04/24 兩岸 降息、推大規模振興措施 Fed鬆銀根 美元長線看貶 04:092020/04/25 全球財經 復工順利 陸暫成全球車企避風港 04:092020/04/25 全球財經 陸增12例確診 黑龍江1例本土病例 11:282020/04/25 兩岸 外資趁亂併企業 歐洲嚴堵 04:092020/04/26 全球財經 拉美恐成全球疫情新震央 04:102020/04/26 國際大事 防五一假破口 多省市下禁足令 04:102020/04/27 焦點新聞 疫鳴驚人 紫外消毒殺菌燈成爆款 04:102020/04/27 焦點新聞 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 兩岸熱門新聞 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 習近平與伊朗總統通電 稱單邊制裁有礙國際社會抗疫 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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