國內有許多民眾正在居家檢疫或隔離，對郵務士而言可是相當難熬，之前曾傳出有郵差送完包裹才發現，出來簽收的民眾正在居家檢疫，讓他感到非常害怕，同時也讓郵局基層同仁恐慌。中華郵政表示，目前已放寬招領期限從14天延長到20天，24日已發函通知各郵局實施上路。

中華郵政公司副總郭純陽解釋，郵務士投遞時，不會知道哪些人正在居家檢疫或隔離，目前是讓郵務士投遞時技巧性詢問「請問先生、小姐您現在適合簽收郵件嗎？」如果對方答沒問題，郵務士可以放心簽收，若答「目前不適合」，郵務士應該心裡有數，希望大家在此期間建立一種默契，正在居家檢疫或隔離者能主動告知。

郭純陽也說，居家檢疫或隔離者不方便親自簽收郵件，郵局會把郵件轉到附近郵局，請民眾自行招領，且時間也從原本的14天延長到20天，方便隔離期滿後去領取，另一種方式則可選擇將郵件改寄到家屬的收件地址，由家屬代為簽收，再自行去領取。

4月初，台灣郵政產業工會曾表達，希望能夠暫停寄送「檢疫」、「隔離」者的掛號信、包裹等，需要與人近距離接觸的郵件，在4月3日時，已經將公文正本寄給交通部，副本則寄給中華郵政公司及衛福部。指揮中心昨日也提及，已找來業者開會做出決議，包含外送員、郵差的包裹、郵件、食物等，將朝向要求電子化簽收。

(中時 )