「騙扁小子」黃琪身纏多起詐欺官司，其中為了周姓「前男友」冒名租房、詐取凱基證券手續費優惠、免費試駕奧迪跑車，遭控偽造文書、詐欺等罪。台北地院今開庭，黃琪崩潰痛哭，表示自己被愛情沖昏了頭，為了深愛的男人，才落得這樣下場，「我這輩子已經毀了」。

全案今辯論，檢方論告指出，黃琪冒用周男名義租房，另騙稱是藝人張清芳丈夫宋學仁的秘書，替周男向凱基證券爭取期貨交易手續費優惠，並假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚，向車商騙取試駕400萬元奧迪跑車7天，犯行明確，建請依法判決。

辯護律師郭上維表示，黃琪確實製造社會不安、浪費司法資源，但本案發生在黃琪與周男交往甚密期間，冒名固然不對，但只是想給周男尊榮感，以及滿足黃琪自己的虛榮心，主觀上不是為了騙取手續費、試駕跑車那一點點利益。

郭上維說，黃琪是參考PTT上看到網友討論，如何針對期貨交易手續費議價，實際上有其他投資人拿到更好的優惠；凱基後來予以維持優惠，主要是周男仍有一定交易量，顯見優惠與否，和黃琪是不是宋學仁秘書，並無因果關係。

試車部分，是因周體向黃琪提及想買車，提及喜歡的車種，黃琪才會幫周男爭取試駕，黃琪本身並不會開車，實際上根本沒受益，且若真要騙試駕，取得跑車後應盡量使用，而不是停放在車庫。

郭上維說，為了尊榮感行騙雖然不對，但若與刑事財產犯罪畫上等號，似乎過於武斷，若合議庭仍認定構成犯罪，考量所涉利益不大，且黃琪是被愛情沖昏頭，建請從輕量刑。

黃琪則說，知道自己用了錯的手段，但只是想讓周男愛到更好的對待，看到他愛的人在法庭上說一些不實在的證詞，連兩人曾一起做愛的租屋處，都被周男控告冒名簽約，真的讓他難以接受。

黃琪最後情續崩潰，表示知道自己惡名昭彰，所以很多事情要被嚴格檢驗，他為了一個男人落得如此下場，「搞得我都髒透了」，合議庭卻仍秉公審理，對他來說是很奢侈的事情，讓他知道國家沒有放棄他。

黃琪邊哭邊說，感謝法官願意給他一點點恩惠，他想說謝謝，也想說對不起，他因愛情沖昏了頭，如今要承受這一切，承受一身病痛，只能怪他自己，若沒有遇到這個男人，今天不會變成這樣，「我這輩子已經毀了」。

庭末，合議庭諭知全案辯結，定5月19日宣判。

(中時 )