新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，治療與預防藥物的研發迫在眉睫。懷特生技（4108）旗下「懷特精製黃耆多醣研究中心」展開研發計畫，與國立陽明大學黃奇英教授合作，借重大數據資料庫和電腦軟體分析，進一步驗證「黃耆多醣」、「新冠肺炎病毒」、「抑制病毒的基因片段」三者間關聯性，並探討防止肺部纖維化發生的可能性，期盼盡速研發出抗病毒藥物。

懷特生技表示，我國首例新冠肺炎具確診女台商痊癒後，就出現肺纖維化症狀，雖並非人人均有此症狀，但肺纖維化通常不可逆，避免發生就顯得相當重要。有鑑SARS疫情，病毒會導致患者自體免疫反應過於劇烈，引發「細胞因子風暴」傷及器官，修復過程中產生纖維化，對器官功能產造成終身性的損害；多篇研究和文獻顯示，黃耆多醣具調節免疫反應作用。

懷特生技總經理鄭建新博士指出，「懷特精製黃耆多醣研究中心」現正啟動「黃耆多醣用於調控細胞因子風暴與肺部纖維化」研發計畫，探討黃耆多醣的調節免疫反應作用，應用在防止肺纖維化發生，同時研究是否具阻斷新冠肺炎(COVID-19)惡化的作用。

此外，依據精準醫學的概念，「懷特精製黃耆多醣研究中心」利用大數據資料、電腦軟體分析與文獻回顧為立基，推測出至少有4個可能用來抑制新冠肺炎病毒的小分子核酸（miRNA），且令人振奮的是，透過用藥預測分析，黃耆多醣與此4個小分子核酸關係密切，有望透過誘發這些小分子核酸、降低病毒複製的能力，達到抑制新冠肺炎惡化的結果。

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