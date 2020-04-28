印度政府為因應新冠肺炎疫情，全面封鎖邊境至5月3日，我國駐外單位4月初曾協助旅居印度的國人順利返臺；但目前仍有部分國人滯留印度及其他南亞國家，因此外交部將再安排班機，預計在5月4日由印度德里起飛，搭載國人返臺。

印度政府自3月25日零時起全境封鎖，並於4月14日延長封鎖至5月3日，外交部指出，駐印度代表處及駐泰國清奈辦事處之前已於4月初協助滯印國人經日本東京轉機順利返國，但仍有旅居印度各地及其他南亞國家的國人持續向駐處反應，希望能幫忙協調班機返臺，駐處也持續協調飛行臺北與德里航線的中華航空，規劃安排班機運載國人返臺。

外交部說，經各地臺商會與華航達成協議，班機目前預訂於4日晚間7時自德里起飛，預計在5日清晨4時30分抵臺，目前有登記有意搭乘的國人已有100多名，確切人數將由包機承辦單位做最終統計。

外交部發言人歐江安說，已將印度班機的相關情形通報中央疫情指揮中心，所有旅客抵臺後，將依照疫情指揮中心安排入住集中檢疫場所，外交部及駐印度代表處將繼續對本案提供必要協助。

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(中時電子報)