2019年兒虐通報創史上新高！據衞福部統計，2019年兒虐全年通報達7萬3973件、平均每天超過200件，開案人數也達1萬1113件，開案兒童的受虐情況以身心虐待居多達46.46％，家扶基金會呼籲，民眾應建立兒虐的警覺性，如個性大幅度轉變、成績一落千、不合時宜的衣服等都可能是兒虐的警訊。

據衛福部統計指出，去年1萬1113名開案兒童中，以身心虐待46.46％最多，其中又以性虐待達28.6％最多，不當管教也達27.29％；再據家扶基金會實務社工調查指出，虐童工具中以拳頭與掌摑最多，衣架、皮帶、木棒、不求人、愛的小手、腳踹、水管、菸盪、雞毛撢子都成為虐童工具。

家扶基金會執行長何素秋表示，去年兒保通報創下歷史新高，成案的保護個案也突破萬件，「一則以喜，但更多是憂心」，喜的是越來越多人願意通報，讓更多的孩子浮出台面受到保護，但也憂心更多孩子躲在門後哭泣。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說，兒虐不僅身體虐待，心理虐待、不當管教、疏忽等都是兒虐的樣態，孩子長期在家暴的情況下，會越來越不安；她也說，曾經有個案始終不願意坐著，詢問才發現，原來屁股被毆打致瘀青，無法坐下來；另外還有社工在6月份時發現孩子穿著長袖，衣服一掀開，發現被毆打的傷口遍布全手臂。

家扶基金會邀請民眾參與「用愛包圍受虐兒」，如果發現疑似受虐或有感特殊異狀孩子，請勿忽視他們所發出的警訊，在第一時間能制止或通報113，避免孩子發生不可逆的遺憾。捐款可洽家扶基金會官網。

(中時 )