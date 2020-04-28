大陸民航網4月28日宣布，「中州航空」26日取得運行合格審定，是河南省第一家本土民營貨運航空公司，也是唯一一家在疫情下新成立的運輸航空公司。由於新冠肺炎疫情的突然暴發，既定的現場審查無法成行，民航河南監管局為最大限度減少疫情對運行合格審定工作的影響，以「線上」形式完成了首架機大量的結構檢查與運行前檢查工作。

2019年11月19日「中州航空」向大陸民航中南局遞交了CCAR-121部運行合格審定預先申請，民航中南局迅速成立運行合格審定小組，完成預申請和正式申請。由於新冠肺炎疫情的突然暴發，既定的現場審查無法成行，為最大限度減少疫情對運行合格審定工作的影響，在嚴把審查標準的基礎上，民航河南監管局迅速調整工作思路，以線上形式完成了檢查工作，為首架機後續的訓練飛行、調機返鄭、航線驗證打下堅實基礎。

隨著大陸疫情防控形勢的好轉，4月13日-18日，中南局合格證審定小組集中一周的時間對公司安全運行能力和應急反應能力進行全方位檢測和評估，全面完成演示驗證階段各項工作。從今年1月6日接受申請到頒發合格證，除去受新冠肺炎影響，中州航空CCAR-121部運行合格審定僅用了16個工作日。

大陸民航中南局局長胡振江表示，當前受疫情影響，全球航空業遭到嚴重打擊，部分航空企業生存面臨挑戰。中州航空在政府鼓勵增加貨機，發展全貨機運輸，健全航空貨運標準，完善航空貨運樞紐網絡的大背景下，要抓住機遇，助力推動鄭州機場、河南民航乃至中南民航事業的進一步高質量發展。

(中時 )