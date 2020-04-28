民眾期盼桃市府打通大溪區信義路983巷，連結三峽地區更便利。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪區永福里有一條通往新北市三峽區弘道里的古道，過往台3線未開通時，兩地居民透過這條古道往來，新北市政府已將三峽端的北113線道路開通，但桃園大溪端的信義路983巷仍有約600公尺的路段，仍是黃土樹林密布，居民盼桃園市府能將此路段打通，別讓小小山嶺阻礙兩地往來。

大溪區永福里長廖芊樺說，兩地居民目前都是走信義路789巷俗稱娘子坑的產業道路往來，但因山勢起伏高低落差大，彎道多假日車流也多，不僅會車不容易，也時常發生車禍事故。

她說，目前新北市已打通北113線道直到三峽、大溪交界處，只差桃園這一端短短600公尺距離未打通，若可以打通這段瓶頸路段，兩地往來可縮短約10分鐘車程，也可以疏通假日台3線的出遊車流，避免交通打結。

市議員陳治文邀集相關單位前往會勘，她也說，過去的交通要道因為小小的山嶺遲遲未能開通為現代道路，希望桃園市府多做一些努力，讓短短600公尺路段可盡快打通。

桃園市新建工程處表示，初步評估該路段位於山坡地範圍，且是水質水量保護區與水庫集水區，涉及研商水土保持、環境影響評估及交通需求性，後續將配合內入今年桃園市一般道路開闢作業實施計畫，預計7月辦理專案報告及進行審議排序作業。

(中時 )