北京嚴防境外輸入措施奏效，北京小湯山定點醫院28日全院新冠肺炎患者「清零」，最後兩名新冠肺炎治癒患者康復出院。病區將開展終末端消毒，包括房間物表消毒、紫外線消毒、外環境消毒和現場檢測等工作，將於周三（29日）關閉備用。目前，首批休整的912名醫務人員經核酸檢測均無感染。

據報導，北京小湯山醫院於3月16日啟用，主要用於接收境外赴京人士中需要篩查者，並對疑似病例及輕症、普通型確診患者提供治療。自啟用以來44天，該院累計篩查2175人，日最大篩查量達394人；治療確診患者54人、疑似患者27人。

北京小湯山醫院從22家北京市屬醫院選派涵蓋呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等專業的醫務人員，經培訓和考核合格後進駐醫院。目前，首批休整的912名醫務人員經核酸檢測均無感染。

17年前SARS爆發期間，北京小湯山醫院臨危受命，7天內建成1000張病床，由軍隊醫務人員全面負責救治工作，創出患者最高治愈率、最低死亡率、醫務人員零感染的紀錄。

(中時 )