聯華食品旗下經典國民零食「可樂果」再度攜手台灣啤酒，推出聯名啤酒包系列，一口氣推出「炒海瓜子」、「三杯雞」及「黑胡椒蝦」三種口味，業者指出，今年一樣延續台式熱炒的概念，神還原經典下酒菜，以獨特螺旋造型搭配香酥帶鹹的滋味，一口啤酒、一口熱炒口味可樂果，網友稱彷彿「一秒到達熱炒店！」

業者表示，可樂果與台灣啤酒攜手聯名的啤酒包系列，自2017年推出後就受好評，被網友稱為「涮嘴下酒最對味的零食」，今年推出第三彈，除了販售時間夏季限定，推出的口味也是每年不同，將在各大超商、全聯、量販店等通路販售。

歡慶新口味上市，可樂果台灣啤酒包也舉辦萬元現金周周抽活動，自今年5月1日起至6月30日，凡購買可樂果全系列任乙件產品，於活動網頁登錄購買發票號碼，即可參加「可樂果暢爽絕配最對味 萬元現金周周抽」活動，有機會成為萬元現金得主，總獎金超過20萬。

※飲酒過量，有害健康※

(工商 )