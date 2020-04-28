演藝圈內的感情事，往往不僅是兩個人的事，常常成了外界放大檢視、茶餘飯後的話題，當兩個人真的走不下去了，該怎麼面對呢？中天招牌綜藝節目《小明星大跟班》明（29）日播出主題「不只結婚要練習！小大離婚生活見習班！」單元，找來離婚10年以上的「資深代表」陳為民、LaLa、呂文婉等藝人，與甫恢復單身的見習生何妤玟、林采緹、湯俊霈等人，和主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）等人，一起聊聊離婚後的生活轉變與內心世界。何妤玟就自曝，自己非常怕黑、怕孤單，一個人在家的時候只好看電視，「那個時候整晚都是戴立綱在陪我聊天。」

剛辦完離婚手續僅4個月的何妤玟，坦言雖然目前和前夫還住在一起，但每週會去飯店過夜一個晚上，練習「一個人獨處」，辛酸道「我想事情想很遠，想到他（前夫）以後也可能有新的生活。」但害怕孤單的她也感嘆「因為過去的幾年都習慣有人在身旁一起睡，現在自己一個人睡的時候，連蚊子在耳邊嗡嗡叫，都會覺得很孤單。我晚上有段時間會把電視打開，那時候整晚都是戴立綱在陪我聊天，他講話聲音很高亢，我聽了就會覺得很安穩。」透露自己是靠中天《新聞龍捲風》的陪伴度過離婚後的夜晚。

林采緹在《小明星大跟班》錄影中坦言，結婚兩年，思考了兩年要不要離婚。(中天綜合台提供)

林采緹與胡睿兒則於上月完成離婚手續，正式恢單。她坦言，「當時發生事情的時候正懷孕、生小孩，沒有時間難過，真正開始情傷，是決定分居之後，我搬回我爸媽家，工作完就關在房間，各種的嫌棄自己，發現自己根本沒辦法放下。」林采緹也透露兩人真的很愛孩子，「身邊的人都勸我原諒，但我思考了快兩年要不要離婚」，Sandy聽了忍不住道「妳結婚兩年，然後花了兩年思考要不要離婚？」一語道破林采緹這段婚姻從開始時就在思考「結束」。

離婚10年的Lala在《小明星大跟班》坦言最擔心孩子問起「爸爸的事」。(中天綜合台提供)

離婚已經10年的Lala則坦言「這10年來我一直在準備，如果女兒問我爸爸呢？我要怎麼回答，小學一年級時要填家族關係表，她問我爸爸要填什麼，我問她『妳覺得我們家中誰是爸爸的角色呢？』她就把父親跟母親的欄位上都填上我的名字」透露女兒非常貼心。且若想了解爸爸的事情，女兒會私下去問乾媽，就是不想讓媽媽難過。Lala回想剛離婚時，「我一個人打了4、5份工，幾乎三年的時間都要吃安眠藥才睡得著，還發現自己得了子宮頸癌零期。」幸好後來的日子她懂得更愛自己，才重拾健康，讓生活過得更好。想看更多精采內容，請鎖定明（29）日晚間10時中天綜合台《小明星大跟班》。

(中時電子報)