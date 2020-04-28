韓粉大快人心！罷韓看板被檢舉 將執行拆除？

韓粉應感到正義得以聲張！據罷韓團體表示，高雄市長韓國瑜市府今來到罷韓團體施掛第一面大看板的現場貼出一紙公文，稱有民眾檢舉該看板，如果罷韓團體沒有改善，將要執行拆除動作。

罷韓團體「Wecare高雄」在臉書發文表示，韓國瑜市府在今天中午12點45分來到罷韓團體施掛第一面大看板的現場貼出一紙公文，說經民眾檢舉要求要在今天改善完成，不然將要執行拆除。

Wecare高雄臉書。（摘自Wecare高雄臉書）

對此，罷韓團體直言，罷韓團體的看板施掛，跟韓國瑜選市長、落跑選總統時的做法都一樣，難道現在高雄是重回在二二八事件時的戒嚴了嗎？還是說，市府對此有雙重標準？國民黨或者是韓國瑜的廣告都可以，而登載罷韓的內容就都不行？根本就是只許州官放火、不許百姓點燈！

罷韓團體更表示，韓國瑜即使今天拆得下這一塊看板，也挽不回參與罷韓百萬高雄市民的民心；況且，韓國瑜拆了一塊罷韓看板，罷韓團體也會在高雄市民的支持下，再掛上千千萬萬塊的罷韓看板！

據悉，第一時間，罷韓團體志工與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋馬上到現場守護看板。

(中時電子報)