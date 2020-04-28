胡瓜女兒胡盈禎（小禎）與前夫李進良前年離婚，而愛女Emma和小禎同住。今（28日）小禎發文分享女兒留給她的親筆信，內容俏皮可愛，網友看完都大讚Emma家教身教好、內容條理分明。

近期小禎忙著和爸爸胡瓜一起主持節，錄影回家都晚了，而懂事、貼心的Emma寫了張紙條給她，告知媽媽桌上有本子要簽名，且內容條理分明，讓媽媽能一目了然；昨日小禎也在臉書曝光Emma親手寫得紙條，開頭以「親愛的母親大人」呼喚媽媽，底下還不忘炫耀自己考了100分，寫下我好棒。最後Emma還標註自己幾點上床睡覺，跟媽媽道晚安，旁邊再附上星星和月亮的插圖，看得出母女倆的感情相當好。

小禎在臉書分享Emma的親手寫得紙條。(圖／翻攝自臉書)

看完女兒寫的紙條，小禎在貼文寫下，「就說我擄獲很多國小生的心吧」，網友們看到貼文，紛紛留言大讚，「紙條交代的好清楚！好棒喔～看得出有條理又有責任感」、「很有文筆設計邏輯天份耶」、「妹妹真棒！媽媽在他心中的位置也很重要」。

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(中時電子報)