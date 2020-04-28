信邦(3023)第1季稅後盈餘為4.48億元，年成長22.84%，為歷年同期新高，每股盈餘為1.93元，隨著各產業需求增溫，且新產品電動自行車開始出貨，信邦預估，第2季業績將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高，亞系外資及美系外資同步看好信邦前景，均給予「買進」評等，目標價160元，激勵信邦今天盤中股價創下掛牌新高。

信邦因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期期間的產能需求，調整至去年第4季淡季期間生產，降低了大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工的衝擊，在2月產能不足的狀態下，因仍有庫存可供出貨，信邦第1季合併營收達44.83億元，較去年同期成長11.83%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率25.72%，與去年同期合併毛利率相同，由於營業費用管控得宜，僅較去年同期成長0.23%，單季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，亦是歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元。

信邦表示，由於MAGIC五大產業需求均優於第1季，且新產品電動自行車自4月開始出貨，加上大陸廠區生產目前已恢復正常，稼動率幾乎達100%，預估第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

美系外資在最新報告中指出，信邦第1季財報，比預期的好，且成長軌道可望持續到今年第2季及下半年，這顯示新冠肺炎(COVID-19)爆發對信邦負面影響有限，儘管外在環境存在不確定性，但公司仍維持其2020年營收年成長13%到15%，並保有穩定的利潤率，在自動化、倉庫管理及CT等應用強勁需求支持下，我們預估，信邦2020年營收成長14%，盈利成長19%，重申「買進」評等，目標價160元。

亞系外資亦維持信邦「買進」評等，目標價則由135元上調至160元。

(時報資訊)