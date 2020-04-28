購物回饋品牌ShopBack宣布收購韓國最大的現金回饋平台Ebates Korea，正式進軍韓國。今日起Ebates Korea將停止營運，所有用戶將會被導向ShopBack Korea beta平台ShopBack韓國，並預計於2020年中正式啟動。

此次交易不但擴大ShopBack全球用戶基礎，並增加可提供現金回饋的合作商家，包括韓國重要的電商品牌，如：Gmarket、Wemakeprice和11Street等。ShopBack將為韓國超過50萬的用戶提供服務，今年預計可達成200萬筆交易。

ShopBack執行長暨共同創辦人Henry Chan指出，韓國數位化成熟，且電子商務發展迅速，這些都是現金回饋平台發展的核心，以及成為潛力市場的關鍵因素，透過收購Ebates Korea切入當地市場，我們將能夠利用其原本在當地的強大實力，迅速成為韓國領先的現金回饋入口。

韓國是全球最大的電子商務市場之一，ShopBack Korea將為其快速成長網購人口帶來更多選擇、商家及現金回饋的服務。用戶可以透過ShopBack Korea平台進行購物，並在時尚，美容和電子產品等類別中獲得最高達15％的現金回饋。

(時報資訊)