周揚青日前狠揭羅志祥（小豬）劈腿、約砲等渣男行徑，愷樂則在3天後發文道歉，間接認了當小三，形象瞬間崩毀，不只遭外界撻伐，代言也被撤掉，包括保養品、知名髮廊集團年度代言人、內衣品牌等，事業跟著受到衝擊。

愷樂與內衣品牌合作4年，官網、臉書上目前仍留有她代言廣告照片、影片，對此，廠商28日表示雙方合作已在去年12月31日已結束，不過品牌的臉書3月仍用愷樂照片發文，他們透露是公司之前臉書的排程，因為合約結束，接下來照片會愈來愈少，也會陸續撤掉，「有新的商品上架就會取代。」

該品牌目前沒有新代言人，廠商低調表示品牌本來就會有規劃、進度，當時如果要續約，合約一結束就會續約。被問及擔心愷樂小三事件，影響品牌形象？他們說跟愷樂的合作期間，當然會有關係，既然合約已結束，品牌這邊沒有任何立場回應或考慮這些事情。

而愷樂去年底才已百萬價碼，接下保養品代言，27日開第一槍正式宣布與她中止合作，據悉，愷樂可能因簽屬的合約內容，需要進一步賠償百萬。

(中時 )