來自日本的日式餐廳「麻布茶房」，1999年由元祖創辦人張寶鄰創立的展圓國際引進，來台已經20年，由於當時算是日系餐飲品牌先驅，吸引不少客人專程前往品嘗，是許多六七年級生的約會聖地。然而2017年因原本的母公司展圓經營不善，由肯信集團接手。

麻布茶房4月2日才剛宣布與foodpanda合作外送服務。（圖／翻攝自麻布茶房粉絲專頁）

4月27日晚間麻布茶房於官方臉書宣佈，由於與日方代理合約到期，因此將於5月1日停止營業。消息一出，網路上眾多粉絲不捨，紛紛po出「麻布茶房是我的青春回憶」、「捨不得…」等留言。

今天（4月28日）麻布茶房再度貼出公告，說明決定暫時結束代理的原因，原址兩家門店會再更新品牌持續經營。

麻布茶房原址更換新品牌公告。（圖／翻攝自麻布茶房粉絲專頁）

原文如下：

【麻布茶房原址更換新品牌公告】

謝謝大家對於麻布茶房的愛戴，

由於麻布茶房在台灣已經經營二十年，

品牌老化是必然的現象，

再加上新冠肺炎疫情影響，

肯信餐飲集團為了使旗下其他品牌，

能更穩健發展持續經營，度過此次疫情。

在與日方續約之際，評估相關費用後，決定暫時結束代理，並在原址兩家門店(台北南港中信店/台中廣三SOGO店)做品牌調整，更換新品牌持續經營。

謝謝日本麻布茶房二十年來的指導，

好的技術將會在新的品牌延續傳承。

請大家敬請期待。

肯信餐飲集團

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(中時電子報)