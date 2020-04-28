《遠見雜誌》2005年首創全球華人媒體CSR企業社會責任獎，今年配合防疫，首度調整為線上直播得獎發布會，各組首獎得主仍推派高階主管出席受獎，以示重視，遠東集團董事長徐旭東、台灣水泥董事長張安平、國泰金控總經理李長庚等企業高階主管齊聚一堂。

2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎誕生28座獎項，勝出率僅14.8%。最大贏家為遠東集團，抱回一首獎、3楷模，一共4項大獎；中信集團獲3獎，台灣大哥大、國泰集團、玉山銀行分獲2獎，信義房屋連三次獲得年度大調查服務業首獎。

去年「傳統產業」楷模獎台灣水泥，直視先天困境，積極扭轉負面印象，初次獲得首獎，遠東新世紀以兼顧商業性與社會利益獲得楷模獎。另外，本屆特頒中小企業特別獎給舊振南食品。

光寶科技由董事會層級推動CSR，去年獲得「電子科技業」楷模獎，本屆更上一層樓，奪下首獎。楷模獎得主為技嘉科技和研華。

國泰金控積極響應國際標準，全方位展現產業領導地位的作為，蟬聯「金融保險業」首獎。

「服務業」首獎信義房屋以高標準自我檢視，資訊揭露優於法規，長期投入社區營造、連三年獲服務業首獎，明年度將登上年度榮譽榜。楷模獎則頒給太平洋崇光百貨，明確歸納永續關鍵六力，掌握利害關係人議題，善於社會溝通，有效將CSR轉化為品牌特色。

「電信業」首獎由台灣大哥大蟬聯，楷模獎得主是遠傳電信。

第三屆《遠見》社會企業獎選拔結果同步揭曉，3家社企之星脫穎而出。以議題式遊戲點燃青少年學習熱情的玩轉學校是去年潛力獎得主；主打減塑產品、股東不參與分紅的仁舟淨塑是去年的遺珠之憾，兩家社企在去年參賽後，知名度大增，今年以更亮麗的營收數字參賽掄元。第三家社企之星得主茶籽堂，是創立28年的清潔劑廠商，2016年轉型，復興台灣苦茶文化，並解決農民收益和環境問題。

(時報資訊)