前國民黨副祕書長蔡正元今在臉書發文，指錢櫃KTV大火，台北市政府不敢不客客氣氣對待錢櫃老闆練台生，但市府社會局卻以一張雕像照，就依「性騷擾」找館長陳之漢問話。蔡正元酸柯文哲管市政府越來越二二六六，該振作一點，打起精神來，不要一副萎靡樣。

蔡正元在臉書以「柯文哲打起精神來」為題發文說，練台生旗下的錢櫃大火，人命關天，柯文哲的市政府，只找錢櫃的襄理到警察局，也不敢不客客氣氣對待練台生。

他說，柯市府對練台生客氣，只會自取其辱，因為所有媒體和政客都會把矛頭對準柯市府，也不敢對準練台生，這是台灣人欺軟怕硬的本性。

蔡正元說，看看魏應充只因手下亂搞，也沒出人命，就警察局、檢察署、法院跑不完，只怪魏應充錢那麼多，都不懂得花錢雇用張雅琴、謝震武、陳凝觀、安幼琪當保鑣。

他說，還有館長陳之漢，平常三字經不離口，也不會被社會局找去問話，反而貼一張「陳大衛」雕像照，就被社會局說成「性騷擾」，未免太超過了。

蔡正元強調，柯文哲管市政府越來越二二六六，該振作一點，打起精神來，不要一副萎靡樣。

(中時 )