今28日縣府舉行應變會議，決定將相關防疫期限全數延長到6月底，後續再視疫情狀況調整。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣為落實防疫，日前已規範各機關、幼兒園、縣屬學校需戴口罩上班、上課，社區健康促進、食堂共餐活動等也都暫停，原計畫實施到4月底，今28日縣府舉行應變會議，決定將相關防疫期限全數延長到6月底，後續再視疫情狀況調整。

「疫情逐漸樂觀發展，但防護不能因此鬆懈或降低」，嘉義縣長翁章梁說，針對全面戴口罩及社區活動，包含身心障礙樂活補給站、老人食堂、社區照顧關懷據點、長青活力站、C級巷弄長照站等健康促進活動、共餐服務停辦皆延長到6月底，後續會視疫情狀況公布提早開辦或繼續延期。

此外，為了向醫護人員致敬，感謝醫護人員防疫期間對社會的貢獻，嘉縣免費搭公車優惠延長到6月底，醫護人員持識別證、工作證等相關證件，可免費搭乘嘉縣公車處經營的全部路線班次，翁章梁說，5月12日是國際護士節，盼提供免費交通服務，藉此向所有的醫護人員表示感謝與敬意。

隨新冠肺炎疫情連續15日未出現本土病例，嘉義縣第2例確診個案也在24日三採陰性康復出院，國內疫情逐漸趨於穩定，翁章梁說，防疫與縣政相同，均需超前部署，不容顧此失彼，當疫情緩和後，社會需要的是振興，展現原來活力，現階段已由相關局處擬定產業推動措施，待疫情緩和後，隨時啟動配套。

(中時 )