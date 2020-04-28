苗栗家扶中心27日上午在竹南如興幼兒園舉辦兒童保護日活動。〔謝明俊攝〕

苗栗家扶中心27日上午在竹南如興幼兒園舉辦兒童保護日活動。〔謝明俊攝〕

苗栗家扶中心27日上午在竹南如興幼兒園舉辦兒童保護日活動。〔謝明俊攝〕

根據衛福部統計，去年兒少保護案件通報數量創新高，高達73，973件，比起2018年多出1萬4千件，苗栗家扶中心在4月28日「兒童保護日」舉辦快閃活動，教導小朋友跳兒保操，藉以宣導家長「不閉打小孩」。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，日前發生在彰化的一起繼父疑似因4歲繼子吵鬧，狂毆後扔到大街上致死的悲劇，新聞報導中提及男童鄰居時常聽見其家中毆打小孩的聲音，對於未能盡早通報懊悔不已，也足令人悲痛扼腕。

苗栗家扶中心表示，根據衛福部兒少保護統計資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達73,973件，創下歷史新高。比起2018年的59，915件，足足多了1萬4千多件，這個數字的意義，一方面代表民眾兒少保護通報的意識提高，但也讓人擔心兒少遭家暴的事件增多。

4月28日「兒童保護日」至今已第8年推動，為達成「零兒虐」的兒童保護終極目標，苗栗家扶中心呼籲要適時關懷兒童、重視兒童保護、以及給予孩子愛的抱抱。

苗栗家扶中心28日上午在竹南如興幼兒園大力支持下，安排該園全體小朋友在早上律動時間，與兒保娃娃一起跳兒保操。透過家扶中心自製的兒歌「不閉打小孩」，提醒長輩解壓與緩和情緒、助於正向親子關係。」「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶0800-078585、「小」孩抱抱、「孩」要大笑。

Kids First守護兒童需要您擔任「護童者聯盟」，除友善兒少，更希望在發現疑似受虐情事時挺身行動、拒絕冷漠！「兒童保護日」除了實體活動，家扶基金會4／28至5／31於FB上發起「＃我看見疼痛你重現笑容喔」網路串聯活動，邀請民眾捐款支持「用愛包圍受虐兒」

影片聯結：1、https：／／youtu.be／93zQKUMFBgM。

(中時 )