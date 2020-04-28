去年的漫威鉅片《復仇者聯盟4：終局之戰》熱賣造成轟動，至今仍持續不少話題，而導演羅素兄弟（Russo Brothers）為了慶祝電影上映一週年，台灣時間28日在網路開線上直播與粉絲互動，更同時在推特狂爆料，分享當初拍攝時的珍貴鏡頭，就連美國隊長和鋼鐵人的畢業殺青片段都通通看得到。

克里斯伊凡（Chris Evans）以《美國隊長》成為許多人心中的超級英雄，《復4》也是他告別8年演出同一個角色的最後一部作品，羅素兄弟則公布美國隊長在拍攝最後一天，與工作人員道別的「畢業」片段，並寫道：「這是克里斯伊凡最後一天演美國隊長，永遠。愛你與敬佩你，真是了不起的過程。」

羅素兄弟接著也分享到「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）拍攝的最後一天，他完成的最後一個鏡頭是感動上萬影迷的經典台詞「我是鋼鐵人」的那一刻，羅素兄弟表示：「這正是傳奇的定義。我們愛這個男人3000遍」，呼應電影中東尼史塔克與女兒的父女情深。

除了感人的殺青戲場面，羅素兄弟也搞笑大爆料雷神索爾原來有一幕於新聖域界（New Asgard）隨地小便的戲份：「曾有一幕是雷神在新聖域界的露台上撒尿的戲，講他有多墮落，但我們後來發現他已經夠墮落！」所以這個片段就被剪掉。

此外，他們還貼出大量幕後花絮，例如「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）開拍的第一天，以及克里斯伊凡畫著老人妝，在鏡頭前搞怪跑來跑去的難得畫面，都一次曝光，讓粉絲既感到驚喜，更敲碗希望電影重映。羅素兄弟則回應電影能帶給全球觀眾鼓舞的心，待疫情和緩，希望能再次透過電影，歡迎觀眾重回戲院。而羅素兄弟也將在本月30日早上8點30分，在微博開越洋直播，與華語影迷相見歡。

(中時 )