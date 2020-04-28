鑒於近期原油價格巨幅波動，為提高布蘭特原油期貨契約的保證金風險涵蓋程度及交易人風險意識，臺灣期貨交易所於109年4月27日公告調整布蘭特原油期貨契約（BRF）所有月份保證金金額，並自109年4月28日一般交易時段結束後起實施。

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