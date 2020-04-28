期交所 原油期保證金調整 14:162020/04/28 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於近期原油價格巨幅波動，為提高布蘭特原油期貨契約的保證金風險涵蓋程度及交易人風險意識，臺灣期貨交易所於109年4月27日公告調整布蘭特原油期貨契約（BRF）所有月份保證金金額，並自109年4月28日一般交易時段結束後起實施。 (工商 ) #保證金 #布蘭特原油期貨 #契約 #原油價格 #風險 也許您會感興趣 推薦閱讀 台指期 延續區間震盪 04:092020/04/24 證券．權證 波士頓顧問公司：企業違約風險 餐旅、能源、零售最高 04:102020/04/27 財經要聞 《半導體》台積電H2庫存風險升 外資降評至中立 11:082020/04/27 財經 布蘭特原油期保證金 調高 04:102020/04/28 財經要聞 臺灣生技期貨6月上市系列報導二－八項須知 投資入門 04:102020/04/28 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－歐元期 長線仍偏空 04:102020/04/28 證券．權證 風險高 加強防疫 外送員郵差 簽收將電子化 04:102020/04/28 生活新聞 《期貨》原油價格劇動 期交所調高布蘭特原油期貨契約保證金 11:252020/04/28 財經 國人金融風險抵抗力 僅達及格邊緣！ 12:232020/04/28 財經 浙江省疫情調為二級 全省均為綠色低風險 13:342020/04/28 兩岸 財經熱門新聞 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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