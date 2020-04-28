新加坡MAS：該國經濟衰退可能比預期嚴 14:172020/04/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）28日（周二）表示，因新冠肺炎疫情打擊全球經濟活動，這使得仰賴貿易的新加坡經濟衰退情況可能比預期更深。 相當於新加坡央行的MAS指出，「目前衰退的程度以及最終的復甦前景，仍有極大的不確定性。倘若下行風險成真…可能令新加坡的經濟表現低於預期區間。」 星國目前預期國內生產毛額（GDP）縮減1～4％，但MAS提及，隨著更嚴格的封鎖措施實施，都使得經濟前景面臨愈來愈大的風險。 (工商 ) #全球 #MAS #新加坡 #經濟衰退 #該國 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診數月增逾10倍！新加坡擬改採大量篩檢 17:182020/04/24 國際 美元指數強 避險意識仍高 10:002020/04/25 財經 新加坡宣布 將對570萬人大量篩檢 04:102020/04/25 國際大事 新加坡新增618起確診病例 有下降趨勢 18:072020/04/25 國際 瑞典佛系防疫 04:092020/04/26 專題周報 新加坡新冠疫情 外來移工是最大受害群 16:542020/04/26 國際 紅木、詩肯H1營運恐不樂觀 04:102020/04/27 證券．權證 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 把脈金融趨勢－聯準會超前部署 美公債坐擁政府信用擔保 04:102020/04/28 全球財經 賴岳謙：全球疫情經濟衰退！IMF大砍台灣GDP！ 04:102020/04/28 時論廣場 財經熱門新聞 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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