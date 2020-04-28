新加坡金融管理局（MAS）28日（周二）表示，因新冠肺炎疫情打擊全球經濟活動，這使得仰賴貿易的新加坡經濟衰退情況可能比預期更深。

相當於新加坡央行的MAS指出，「目前衰退的程度以及最終的復甦前景，仍有極大的不確定性。倘若下行風險成真…可能令新加坡的經濟表現低於預期區間。」

星國目前預期國內生產毛額（GDP）縮減1～4％，但MAS提及，隨著更嚴格的封鎖措施實施，都使得經濟前景面臨愈來愈大的風險。

(工商 )