分子診斷試劑製造廠世基生醫與金萬林簽訂委託代工合約，宣佈攜手搶食全球新冠肺炎檢測商機。世基生醫表示，金萬林是國內基因檢測大廠，雙方合作，預計5月底前完成金萬林SARS-CoV-2檢測套組的生產線建置，一台機器45分鐘能檢測92人準確率高達95％，月產可產70萬人次檢驗試劑。

此外，雙方也規劃於全球通路共同行銷金萬林SARS-CoV-2檢測套組，除金萬林本身已開始申請美國EUA認證，布局美國市場外，透過世基與金萬林海外經銷通路，已與法國、日本、韓國、印尼、土耳其、印度、中國、越南等通路接觸，預期在產品量產後，即可快速進入全球市場。 世基生醫為國內分子診斷試劑製造大廠，擁有符合GMP及ISO13485標準之製造廠，除擁有自我品牌產品，研發製造之藥物基因檢測套組行銷全球，取得包含台灣、美國、歐洲、中國、韓國、新加坡、泰國等地之銷售許可外，也為國內許多大廠進行產品代工。

世基生醫指出，新冠肺炎檢測需求量亦每日具增，經由平台技術研發出之金萬林SARS-CoV-2檢測套組，設計出可涵蓋全球變異病毒株的全面性檢測套組，搭配實時螢光定量聚合?連鎖反應平台，一個鐘頭就可檢測最多44個檢體，大幅提升檢測效率。只要檢體中含有極微量的病毒(RNA大於10個拷貝數)，即可檢測出來，準確率大於9成。

這次與金萬林聯手，預於5月底前完成金萬林SARS-CoV-2檢測套組的生產線建置，以期快速取得美國EUA、歐盟CE及台灣食藥署許可，將MIT的優質產品推向國際。

(工商 )