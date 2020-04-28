美股近期連續強彈，美國總統川普樂得公開宣示，要投資人注意股票市場是逢低買進好時機，加上北韓領導人金正恩，傳來被衛星拍攝到正遊山玩水，完全沒有外界傳得沸沸揚揚病危或成植物人利空因子，使台股獲激勵，開高震盪趨堅，收復10600點，與上檔季線大關又靠近一些。

周二盤勢雖受國際油價持續大跌，與外資降評或下修台積電等四大半導體指標股，影響市場追價意願，加上官股券商逢高又有適度調節小動作，致台積電、聯電、日月光投控與穩懋等半導體股表現疲軟。

但第一金、兆豐金、富邦金、中信金等重量級金融股站在多方，而台塑三寶、統一、長榮海運、台泥等傳產龍頭股也發揮穩盤效益，使中小型股在資金行情熱燒下持續活繃亂跳。

如散熱族群的超眾、奇鋐與泰碩；網通股的聯亞、神準；不斷電系統的旭隼；防疫與宅經濟族群的恆大、康那香、生華科及中化生；還有傳接獲大陸廠手機大單神盾，因油價大跌使燃油成本大降的陽明；工具機湧急單的上銀，與特斯拉在美股持續大漲的相關供應鏈概念股如貿聯-KY，多表現可圈可點。

加權股價指數終場報漲48.79點，為10616.06點，單日漲幅0.46%，成交1819.12億元。店頭市場方面，在科技、紡纖、鋼鐵、化學與電機等各類股齊走揚下，盤勢欲小不易，連續第二天站穩季線之上，指數報漲0.43%，為133.69點，成交353.31億元。

業內人士指出，短期上檔將連續遭遇的大關卡，包括季線在10669點、年線10969點與半年線11214點等，多需量能持續溫和放大，以消化上檔層套牢反壓，形成良性的籌碼換手，目前看起來，大盤的量價並未失控，個股依題材領先盤勢發展，仍有機會讓指數在驚驚漲中強渡關山，後市不必過分看淡。

(工商 )