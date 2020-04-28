因為一張大衛雕像P圖（左）遭申訴性騷擾，館長竟收到台北市政府社會局的公文。（照片來源：飆悍臉書）

館長被抹黑控告性騷擾 北市府夠了吧/已分不清事非對錯? 館長忍了6天才知道原因/大家全看傻眼！

網紅「館長」陳之漢又發飆了，這次對象是柯文哲和台北市政府！館長昨晚在直播中狂罵半小時，自曝日前收到北市府社會局發函，指他被申訴性騷擾，昨委派律師出席調查會議，才知被申訴的原因，竟只是臉書分享1張粉絲將他與知名大衛像合成的搞笑P圖，氣得他狂轟北市府「人長腦袋是用來思考的，這種濫訴、濫告、亂申訴，難道公務員分不清？」、「台北市政府連是非對錯、黑與白都分不清楚是不是啊？」。

對於收到這份台北市政府社會局發來的「性騷擾」公文，館長可說是氣到不行，直播中甚至氣到數度停頓、說不出話來。館長表示，日前收到公文時，並不知道被申訴原因，對方也不願說明，所以他花了3天時間，全公司3、400人大徹查，就怕是員工、教練、電商跟客人發生性騷擾不敢說。

結果律師今天出席，才知道是為了一張合成照。館長爆氣狂罵：「公務人員的時間是時間，我阿館的時間就不是時間？」、「你一張公文來，我全公司雞飛狗跳」；

更說「全台北市難道沒有比我阿館這張圖更重要的事嗎？」、「那為什麼不直接在人家檢舉的時候，說這理由太牽強？」。

他也向台北市長柯文哲喊話：「今天朋友再好，但是你下面的人這樣子地欺負我們，連這1張圖片你們局處的人看到竟也叫我去，我覺得我今天被你台北市政府欺負了」。

網友們也紛紛留言力挺館長「米開朗基羅的作品居然是性騷擾....暈倒」、「太小才會被告，放大就沒事了」、「館長一定ok的，畢竟小到看不到」、「所以是臉的問題？」、「可能太短，所以遭人忌妒」、「這麼小還能騷擾到你……真強」。

(中時電子報)