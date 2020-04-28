中央流行疫情指揮中心昨（27）日公告，健保快易通APP開放捐口罩功能，邀請大家響應「護台灣 助世界」捐助活動，將口罩捐至有需求的地區。開放首日，高達12萬人響應，捐贈口罩數量突破百萬。

指揮中心發起護台灣、救世界。（圖／指揮中心提供）

台灣防疫獲國際肯定，疫情中心表示，經濟部和口罩國家隊口罩品質及產量穩定，所以推出捐口罩運動，操作方法十分簡單，僅需進入全民健保行動快易通APP，點選健康存摺圖示後，進入響應人道援助頁面，即可將個人「14天9片」的口罩捐助給有需要的地方。

27日首日開放，今日統計結果顯示，有12萬343人登記響應，累計105萬2494片口罩。網友看了數據後表示，「太驚人了！」「太扯了！」紛喊「我捐了 只領過12片 算有些許貢獻」、「平均一人捐了8.74578496464片！」「我也捐了」、「等等也來捐 領了兩次共18片 身上還12片根本用不完」。

(中時電子報)