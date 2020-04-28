中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日晚間與美國衛生部長阿札爾連線對話，今天指揮中心記者會上，被問到對話內容為何時，陳時中表示昨晚是在外交部與美國在台協會安排下通話的，美國對我們包括檢測方向等各種防疫措施感到好奇，也表達雙方在科技合作上有空間，會持續支持我們參與世界衛生大會(WHA)。

(中時 )