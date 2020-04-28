好奇檢測方向？陳時中說明與美方通話內容 14:212020/04/28 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日晚間與美國衛生部長阿札爾連線對話，今天指揮中心記者會上，被問到對話內容為何時，陳時中表示昨晚是在外交部與美國在台協會安排下通話的，美國對我們包括檢測方向等各種防疫措施感到好奇，也表達雙方在科技合作上有空間，會持續支持我們參與世界衛生大會(WHA)。 (中時 ) #檢測 #陳時中 #通話 #內容 #對話 也許您會感興趣 推薦閱讀 獲歐盟CE認證 普生核酸試劑 拚5月量產 04:092020/04/24 證券．權證 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 磐石艦案逆轉聲量 港媒：「他」讓陳時中走下神壇 10:142020/04/24 政治 指揮中心網軍入侵 陳時中：虛心受教 14:422020/04/24 生活 內蒙古最嚴：所有入境人員一律實行14＋14＋2＋1疫情管控措施 23:162020/04/24 兩岸 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 站抗疫浪尖 興櫃生技拉風 04:102020/04/27 證券．權證 生活熱門新聞 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 疑準備金正恩葬禮！北韓正建造「大型閱兵式」建築 - 生活 金正恩沒死？知名脫北正妹掀驚人真相 - 生活 金正恩在元山市騎馬、玩水上摩托車 美韓衛星拍到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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