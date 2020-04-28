台南市長黃偉哲昨天砲轟1968App人潮警示熱點針對台南後，今天繼續補槍，稱市府人員半夜上APP發現，新竹市立動物園「人潮略多」，質疑軟體沒問題嗎？高公局表示，App是參考性質，沒有管制；交通部表示，下午會找負責大數據的中華電信前來討論，協助優化App。

交通部政務次長王國材表示，今天傍晚會找中華電信負責大數據的總監來交通部討論，盡速在51連假前優化App。王國材認為，外界的諸多質疑，與中華電信所設定的準則有關，不知道到底是多少人屬於密度高會亮紅黃綠，交通部會協助處理。

高速公路局副局長吳木富則說，1968App的功能是提供國道即時路況，因防疫上需求，所以直接使用既有平台，新增中華電信分析出來的大數據，以紅黃綠燈顯示熱點。

高公局指出，景點的選擇是由內政部、交通部觀光局、指揮中心、中華電信等共同篩選出195處、216個熱點；中華電信用基地台，分析去年11月至今年1月22日過去周邊景點的大數據，分析後訂定指標，平均值以下是人流正常，比平均值高15％是黃燈，16％以上至50％以下為紅燈，大數據分析是複雜的計算方式，數據送往高公局放上APP。

高公局表示，政府是出於好意，沒有管制，只是希望提供大家一個平台，適時保持社交距離，各權責單位都很積極，要在很快時間內做出數據提供大家參考，交通資訊瞬息萬變，所以是參考性質。

(中時 )