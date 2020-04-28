曾拿過3座網球四大賽男單冠軍的英國職業男網前世界第一莫瑞（Andy Murray），接受美國CNN訪問時透露，在英國為了阻止新冠肺炎蔓延封城之前，他和家人出現過疑似感染新冠肺炎的症狀，不過並未接受篩檢。

「4個禮拜前，我的身體有點生病，狀況大約2、3天。在政府宣佈民眾開始禁足前，我大概就自我隔離了4、5天。」莫瑞說道，「我交談過的人們，多數也出現相同症狀，也感覺身體不太舒服，但真的無法肯定自己感染新冠肺炎病毒。」

莫瑞補充自己並未接受病毒篩檢的原因，「我認為資源應該保留給身體不適情況較嚴重的人們，以及在第一線對抗病毒的國家醫療保健服務人員。」

在新冠肺炎疫情延燒前，莫瑞努力克服臀傷手術後的復健期，希望可以再返球場，本來覺得狀態不錯，準備上個月邁阿密網球公開賽復出，可惜ATP和WTA賽事因為新冠肺炎全面停賽中，溫網已經宣佈取消今年賽事，法網也要延後到9月底開打。

莫瑞說：「如果比賽恢復，我很樂意打紅土賽事，但現在我還是有點網球賽事會很快恢復進行。我猜職業網球會是最後回歸正常的運動賽事，畢竟選手和教練分散世界各地，每個地方疫情都不一樣，如果大家能夠在9月回來比賽的話，我會蠻驚訝的。」

(中時 )