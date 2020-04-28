新北市永和區永和仁愛路306巷23號對面工地今（28日）下午2時許驚傳火警，工地內傳出大量濃煙，消防局獲報派員前往搶救，所幸10分鐘內火勢控制，並無人員傷亡、無延燒之虞，初步調查疑似發電機起火，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )