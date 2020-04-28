永和工地火警 疑發電機起火 14:262020/04/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區永和仁愛路306巷23號對面工地今（28日）下午2時許驚傳火警。（示意圖；圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區永和仁愛路306巷23號對面工地今（28日）下午2時許驚傳火警，工地內傳出大量濃煙，消防局獲報派員前往搶救，所幸10分鐘內火勢控制，並無人員傷亡、無延燒之虞，初步調查疑似發電機起火，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #工地 #永和 #發電機 #火警 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市消防局第五大隊增建竣工 不用再擠14張辦公桌 20:132020/04/24 生活 新冠肺炎之亂照顧機構自主消安檢查 12:522020/04/25 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 未申報防護計畫 指向人禍 04:102020/04/27 政治要聞 搜救F-16與黑鷹建功 基隆消防局空拍機隊成軍 12:522020/04/27 社會 火災4天前安檢已施工 議員爆料轟北市府非得鬧人命 16:432020/04/27 社會 台北錢櫃之鑒 高市消防局宣布每月臨檢防災設備 17:492020/04/27 社會 錢櫃火災4天前有施工 議員爆北市府說謊 22:282020/04/27 社會 基隆消防局 空拍機隊成軍 04:102020/04/28 地方新聞 林森錢櫃4／22安檢爆疏漏 傳柯P氣噗噗 12:482020/04/28 政治 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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