電腦週邊品牌羅技電子繼日前在台推出全新符合人體工學設計之MX Vertical垂直滑鼠後，今(28)日再攜手美國人體工學辦公家具品牌Herman Miller在台總代理商雅浩家具，以策略聯盟的方式，結合跨領域專業與資源，為消費者打造嶄新的辦公型態潮流，帶來舒適健康、符合人體工學設計的辦公環境，降低消費者在辦公過程中造成的身體疲勞與壓力，全面提升工作效率與設備。

羅技除了以富含設計感的鍵鼠、高效的旗艦高階系列為重點產品，近年來更加重視消費者的使用體驗，除規格及性能外，更將使用的舒適度納入產品規劃中，以人體工學設計為出發點的鍵鼠種類趨於多元，MX Keys的球狀蝶形按鍵設計、MX Master 3符合掌形的滑順設計及MX Anywhere 2S的精巧外型，皆以人體工學概念為設計的核心主軸，而近期推出的新品MX Vertical垂直滑鼠更通過美國人體工學協會認證，可有效降低使用滑鼠時手腕承受的壓力與緩解肌肉痠痛。羅技除了打造性能佳、效率高的專業辦公利器之外，更期望能改善在長時間工作下，所造成的肌肉疲勞與手腕不適感，因此推出全新的MX Vertical垂直滑鼠，讓使用者直接受惠於人體工學設計帶來的舒適度與便利性。

美國人體工學家具品牌Herman Miller致力於建構一個更健康且安全的工作環境，為使用者創造前所未有的高效率工作環境。對於羅技最新MX Vertical垂直滑鼠，Herman Miller表示：「羅技MX Vertical垂直滑鼠，精心打造的57度傾角，以人體工學為設計基礎，大幅解放手腕及肩頸長期的疲勞，帶給使用者全新舒適體驗！」 Herman Miller透過人體工學的設計專業，攜手羅技新品MX Vertical，提供使用者高品質的產品和細膩的服務，希望帶給使用者最理想的辦公環境，進而引領辦公工作型態的新潮流。

美國人體工學家具品牌Herman Miller為羅技MX Vertical證言。(羅技提供／黃慧雯台北傳真)

致力於在社群頻道推廣物理治療知識的物理治療師三個字SunGuts，則在親身體驗過羅技MX Vertical之後指出：「你知道手腕微彎57度，是最自然放鬆的姿勢嗎？羅技MX Vertical垂直滑鼠，通過美國人體工學協會認證，能有效降低手腕承受的壓力，並減緩肌肉疲勞，絕對是你舒適辦公的最佳夥伴！」

知名物理治療師三個字SunGuts為羅技MX Vertical證言。(羅技提供／黃慧雯台北傳真)

本次羅技推出顛覆想像的新品MX Vertical垂直滑鼠，更與Herman Miller攜手打造舒適健康的辦公環境，期許以人體工學為出發點的專業設計，能夠成為各領域工作者在提升工作效率上的後盾。

(科技)