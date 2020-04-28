飼養場內環境惡劣，甚至還有動物的骸骨。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾檢舉，新港鄉有非法繁殖犬貓與飼養不當情事，家畜所會同警方等單位現場稽查，發現現場環境惡劣甚至有動物屍骨，陳姓父女雖未有繁殖行為，但未妥善照顧所飼養的犬貓、未完成寵物登記及絕育等仍違反動保法，依法開罰9萬8000元。

家畜所長林珮如表示，接獲檢舉後多次派員前往稽查，發現該場地是來自雲林縣北港鎮陳姓業者所承租，場內飼養友人所託養的犬隻27隻，另有12隻貓為業者女兒所飼養，現場雖未發現非法繁殖行為，但飼養場內的犬貓都未完成絕育，也未植入晶片辦理寵物登記，飼養環境髒亂，現場還發現動物骸骨與皮毛。

陳姓業者供稱，骸骨是因先前曾發生犬隻撕咬致死所致，林珮如指出，顯見犬貓長期飼養在惡劣不良環境中，目前場內犬貓已完成寵物登記及申報免絕育，並轉讓送往其他縣市飼養。

家畜所指出，本案陳姓業者在管領過程中，未善盡照顧義務，提供犬貓妥善照顧，甚至因飼養不當、過失導致動物死亡，也未完成絕育及植入晶片，依違反動保法第5條、19、22條規定，重罰9萬8000元，並將陳姓父女列入申請特定寵物業管制對象，終身不得申請為寵物繁殖業者。

家畜所也呼籲民眾，飼主應負起相關責任提供寵物適當、乾淨的食物飲水與生活環境，且要完成絕育與晶片植入登記，以免因違反規定而受罰，另，也呼籲民眾領養代替購買，以免助長非法繁殖場。

(中時 )