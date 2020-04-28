柯P的子弟兵、逢甲大學助教何景榮也看不下去，狂轟北市府官員浪費市政資源、官僚無能，還PO出日本前AV女優上原亞衣性感照，要求約談。（摘自何景榮臉書）

網紅「館長」陳之漢（中）遭北市社會局以「性騷擾申訴」約談，連柯P的子弟兵何景榮（右）也看不下去，怒轟社會局。（摘自何景榮臉書）

網紅「館長」陳之漢向來表態挺台北市長柯文哲，日前卻因自PO與米開朗基羅「大衛像」的合成圖，卻遭北市社會局以「性騷擾申訴」約談，令館長開直播怒轟社會局是非不分。豈料，連柯P的子弟兵、逢甲大學助理教授何景榮也看不下去，狂轟北市府官員浪費市政資源，社會局官僚無能，還PO出日本前AV女優上原亞衣性感照，要求約談她。

陳之漢日前接獲社會局函文，公文顯示7日收到性騷擾事件申訴書，要求陳27日下午2時至北市性騷擾防治委員會議室訪談，令陳氣炸，開直播怒譙社會局無聊沒事幹、浪費社會資源。

民眾黨員何景榮也看不下去，力挺陳之漢，痛批社會局搞什麼鬼，難道米開朗基羅也在騷擾台北市民嗎？藝術品的陳列，明顯與性騷擾無關，社會局 還要浪費社會資源，傳喚被濫訴的受害者到場說明，是刻意擾民，還是視言論自由為無物？

「你看到館長的那張臉在大衛像，是怎樣能刺激性慾啦！」何景榮諷刺，猥褻物品必須足以刺激或滿足性慾，大衛像這種舉世聞名的藝術作品，當然不屬於猥褻物品，誰會因為P圖上面有館長的臉，因此性慾被滿足的，自己先去北市社會局或市立醫院精神科說明一下好嗎？

何景榮說，該做的事就做，不該做事拜託不要做，市府官員也跟著瞎起鬨，公務員好大官威，無能官僚戕害言論自由都不會不好意思，社會局的SOP該檢討。何更PO出上原亞衣的遮乳辣照，直言上原亞衣這張涉及裸露的圖，足以刺激或滿足性慾，他認為上原亞衣在對他性騷擾，請 社會局通知上原亞衣到場對質，否則社會局就是瀆職！

(中時 )