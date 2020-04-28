今(28)日為中央流行疫情指揮中心成立第100天，衛福部長陳時中28日表示，台灣的防疫成果，世界有目共睹，感謝站在第一線的防疫及醫療人員，以及所有配合防疫措施的民眾，唯有團結合作，才能守護國內全民健康。

陳時中說，由於全體國民的合作，台灣沒有用強制方式，而是呼籲、勸導的方式穩住疫情，因此呼籲大家繼續維持個人衛生、戴口罩、社交距離等好習慣，後續管制就能逐漸放鬆。

陳時中也提到，近期新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已得到控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況。至於各界討論熱烈的普篩或擴大採檢等議題，陳時中說，在台灣目前疫情狀況下，憑藉有效且精準的科學立論基礎，目前的防疫作為應足以防堵疫情，並再次提醒，即便核酸檢測、快篩檢驗結果呈現陰性，仍不能代表往後不會感染，現階段唯有靠每一個人維持社交距離及個人衛生習慣，才是最根本且有效的防疫之道。

國內目前維持429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前5人就醫治療中(二採皆為陰性)、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢321人，262人為陰性，其餘檢驗中；1,331人為自主健康管理對象。

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