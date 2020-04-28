蘇慧倫冠軍《面面》專輯再推新主打〈永遠的一天〉，MV特別邀來張震跨刀演出。張震多年未演出MV，兩人首次在工作上合作展現十足默契，原來雙方私下交情好，張震透露：「因為和慧倫認識蠻久的，時常聚會聊天，但沒一起工作過，有個這樣的回憶蠻好的。」

國際巨星張震（右）相挺，MV現場吸引超多工作人員探班，讓蘇慧倫大吃飛醋。（圖／相信音樂提供）

國際巨星相挺，立刻也吸引不少工作人員探班，讓蘇慧倫大吃飛醋，她開玩笑說：「在選MV男主角時，大家投票就決定找張震，然後到MV拍攝現場也多了很多女性工作人員，可見張震魅力有多大。」玩笑歸玩笑，其實好朋友能一起工作就是最開心的事，蘇慧倫也稱能請到張震來拍MV就是近期最快樂的事。

兩人在〈永遠的一天〉MV中大拼演技，其實早在2008年蘇慧倫就曾與張震的哥哥張翰一起演出電影《流浪神狗人》，還拿下羅馬亞洲電影節影后，這次一王一后 高規格飆演，表演上如默劇一樣的即興肢體發揮，一舉一動細膩演出更是讓人屏息。

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(中時電子報)