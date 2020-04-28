法務部行政執行署宜蘭分署執行一件積欠1.8萬交通違規罰單案，將基隆陳姓男子的三層樓祖厝法拍135萬追繳罰單引發爭議，陳姓男子提出聲明異議，使點交暫緩執行，行政執行署28日表示，陳男的聲明異議已經由宜蘭分署加註意見後送達本署，將依法審查後做出決定書。

陳姓男子的聲明異議是在24日由宜蘭分署送達本署，宜蘭分署認為異議沒有理由，加註執行命令都是合法送達，且當事人陳姓男子始終都知悉拍賣之事。

行政執行署副署長陳盈錦表示，本署已經針對聲明異議進行調查並覆審，在30天內做成決定書。

陳姓男子幾年來積欠的交通違規罰單總金額超過5萬元，但因部分已過執行時效所以無法強制執行，可以執行的金額只有1萬8000元；宜蘭分署查封陳男祖厝並在多次拍賣流標後，拍得135萬元執行罰單金額，卻引發執行不符比例的爭議，前台大教授陳志龍甚至質疑查封筆錄不實，呼籲撤銷處分。

(中時 )