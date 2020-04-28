鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）股價自3月中的近16月低點觸底回升，公司宣布自今（28）日起執行庫藏股，擬在76～158元間買回3千張。訊芯今日股價開高穩揚，終場上漲2.74％、收於112.5元，1個月來波段漲幅已逾6成。

訊芯為激勵優秀員工長期留任公司，董事會將自4月28日起至6月27日間執行庫藏股，預定買回3000張股票，買回價格區間為76～158元間，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限約41.72億元。

訊芯上次執行庫藏股為去年1月15日至3月7日，合計斥資2.43億元買回2858張，執行率達100％。公司表示，此次買回股份總數上限僅占公司已發行股份2.81％，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產5.69％，此次股份買回不影響公司資本維持。

訊芯2019年合併營收登57.44億元次高，年增28.64％，毛利率24.13％、營益率10.85％，雙創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利6.38億元，年增達1.14倍，每股盈餘（EPS）6.16元，雙創近3年高點。董事會決議擬配息3.7元，將於6月15日召開股東常會改選董事。

受新冠肺炎影響中國大陸廠區復工進度，訊芯2020年首季自結合併營收10.04億元，季減27.8％、年減29.61％，為近7季低點。不過，在5G基地台及數據中心建置需求續強下，法人看好訊芯第二季營收可望恢復成長動能。

訊芯董事長徐文一先前表示，未來公司業務與5G應用高度關聯，看好今年將是5G應用爆發元年，將使射頻前端的功率放大器（PA）用量、光纖通訊收發模組需求增加，帶動公司系統級封裝（SiP）及光纖通訊收發模組業務動能，對公司是充滿挑戰與生機的1年。

(時報資訊)