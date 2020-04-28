指揮中心與交通部合作，將「高速公路1968」APP新增全台兩百多個熱點人潮警示功能，卻引發地方不滿，認為被汙名化。不過，東台灣的訂房率，5月1日當天幾乎都有一半以上訂房率，只是爬升很慢，南台灣墾丁訂房率很慘，僅2成多。

有花蓮飯店業者觀察，上次清明連假前兩天訂房率不錯，有到8成，直到第三天指揮中心發布國家級警報，幸好旅客已結束行程才收到訊息，所以沒有太大影響，影響應是後續民眾會有深刻印象。

業者表示，疫情期間，尤其4月16日那周三度零確診，有觀察到訂房詢問電話增加，但敦睦艦隊染疫事件爆發後，又出現一些擔心疫情而退訂的電話；目前五一連假並未操作住房專案，純粹是因為勞動節不算真正節日，很多人還是要上班；前幾天看，5月1日訂房原本只有2成，昨天看有爬到5成，爬得很辛苦，2日則有3成訂房。因疫情關係，旅客猶豫時間變得較長，最遲一周前才會決定訂房。另外，有台東的飯店業者，五一連假的訂房率，第一天有6成多快7成，第2天5成，第3天3成。

中華民國旅館公會全聯會理事長張榮南表示，五一連假，墾丁訂房率只有「慘」字形容，政府一句「大家不要來」，已判墾丁無期徒刑，1日訂房僅2成多、2日只剩1成多，墾丁沒有什麼人潮，如果疫情持續下去、看不到底，政府到底可以紓困到哪個時候都不明講，讓業界憂心過得了這個月，卻撐不到下個月。

張榮南認為，如果疫情不是很嚴重了，政府在經濟面應稍微鬆綁，讓國人出去走一走、曬曬太陽。

張榮南說，他感覺指揮中心用命令方式要大家不要出去玩，但其實人潮是人為管理就可以解決的事，建議指揮中心將人潮疏通的責任交由地方政府執行，由地方政府去協調一些社區里民當義工，畢竟墾丁只有一條街，人潮再多也不會像台北市的商圈一樣來的人潮密集。

(中時 )