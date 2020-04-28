錢櫃KTV北市林森店火警造成5人喪命，傳出不少業者為讓客人抽菸關掉消防設備，有北市議員28日質疑以往警方臨檢KTV看到包廂內煙霧繚繞，應該會發現警報系統怎麼沒有聲響，要求檢討通報SOP。

北市警察局今赴議會工作報告，議員戴錫欽指出，在KTV內不能抽菸，有業者悄悄把消防警報系統關掉，偷渡顧客在包廂吸菸，員警臨檢發現有民眾吸菸的情況是否普遍，警方回應有多少取締案件還須再了解，若有抽菸會蒐證留個資交給衛生局開罰。

議員羅智強表示，錢櫃火災相當離譜，警消本是一家，通報機制不該各自為政，員警臨檢看到包廂裡煙霧繚繞，應該發現怎麼沒有觸動警報，要求市府檢討通報SOP，他建議，可利用科技連線，只要業者關掉消防系統馬上會通報市府。

議員李柏毅詢問警方多久臨檢一次KTV，警察局長陳嘉昌說明，依治安顧慮情況有不同稽查目標、強度，李不滿痛批放巡邏箱幹麻，甚至連臨檢次數都不知道，他要求每年每間KTV都至少臨檢一次。

此外，議員梁文傑說，據他了解在疫情期間，錢櫃有實施入場實名制，但去查卻沒有，質疑市府沒有要求落實實名制，陳嘉昌則回應，沒有接獲市府要求，若有一定會做。

(中時 )