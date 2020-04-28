防疫期間，需要一點輕鬆暢快的滋味解煩憂。最近就有幾家業者不約而同用風味香甜爽酸的檸檬做甜點，為味蕾帶來清新氣息。

來自日本的鬆餅品牌推出的「香檸雪酪天使鬆餅」將具有柔和酸度的黃檸檬、些微苦澀感的綠檸檬通通變成焦糖檸檬片，放上層層疊堆疊Q軟薄鬆餅，並附上北海道奶油、添入檸檬醬混調為色澤偏黃的香檸起士奶油，以及義式檸檬雪酪、糖漬鳳梨果粒泥做口感搭配，自行變化不同的風味吃法。

黃金糖漬檸檬。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

位於板橋的飯店行政點心主廚Robert Hope，則是用完整檸檬製作「黃金糖漬檸檬」，將無籽黃檸檬中間苦澀的白色皮膜除去，歷經4小時的烘焙後泡入糖水慢熬，最後注入溫潤的卡士達醬、檸檬與葡萄柚果肉，共耗時18個小時來呈現這顆「最檸檬的檸檬甜點」。

活力女神(檸檬百香果起司慕斯)。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）

另外知名的甜點店今年推出的母親節蛋糕裡，也有一款「活力女神」利用檸檬風味來表現媽媽的明亮與元氣。使用法國Kiri起司乳酪做為慕斯蛋糕的基底，奶香馥郁不黏膩，中間搭檸檬蘿勒的風味奶餡，以及芒果百香果果凍，讓水果的酸甜帶出蛋糕的清新氣息；底層的杏仁餅乾脆片，富有濃郁的果仁香氣，賦予蛋糕更豐富多元的風味。

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(中時電子報)