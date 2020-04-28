今天是第一百天，陳時中分享精準防疫100天的「台灣模式」。他指出，大家最擔憂會不會有無症狀感染者，避免未來社區傳播的可能性，這是大家關心，也是社會被廣泛討論的。但他計算，就算目前不普篩不快篩，台灣三個月後的無症狀感染者，會導致10個沒有感染源的案例，其感染數為17人。因此目前台灣防疫戰略不會改變。

台灣連續三天沒有確診個案，陳時中今天化身老師，為大家說明快篩、普篩的方法與比較。以台灣防疫100天的台灣模式為主說明。

他指出，快篩普篩的比較和成效，讓大家理解專家的看法，以近一步討論。他指出，新冠肺炎從確診個案到三月中突然往上升至今，磐石艦增加一點，總共最多300多人到現在151人，住院病人越來越少。

他說，有呼吸道感染被醫療評估排除的是否有潛在病人，除了這些人以外的一千八百萬人是否更多，這些懷疑、答案也真的可能有，問題在於要怎麼做，能把傷害減到最低。

但漏掉的人到底會怎麼樣？花這些錢讓不漏掉的都找出來讓傳播變低，這是要考慮的。陳時中說，真正漏掉的，經過一百天的結果，三個月在社會中趴趴走，會產生十個沒有感染源的，用極大值去推，會產生一定的數目，但對社會的影響，就是十個人，他們會讓十七的人感染。

我們需要用的費用卻相差，現在花一億八千萬，找出相對五十五個本土個案，可能有漏不份，但三個月後只產生10個沒有感染源以及17人被其感染的個案。

可能有無症狀者，到底多少我們不知道，但以最大最小值去估，成本都很高，但效益很低，花很多錢去做。假設這樣的現象存在，他產生的影響有沒有對社會行程傷害，我答案很清楚，十個，但都是可以照顧好的。

至於，大家常問別的國家為何要這樣做得來速等，為何我們不做？陳時中說，原因很簡單，因為他們罹患率很高，我們每百萬人是十八。任何政府做的都依樣，假定是全部人口，如果陽性的人很多，把這些人都區隔開來，有病的來看沒病的在家裡等十四天、二十八天，嚴重的病人出來看。或是陽性沒那麼多，我封鎖後我開始找陽性病人大量的篩檢，若是很少，像我們不用封鎖，以科學方法把有病的找出來，每個國家都希望從半封鎖全封鎖往我們這裡靠過來。封鎖是為了把病人隔離，英國一開始就設定，特別威脅生命的才要治療，其他的讓他趴趴走，但是英國這樣做很快就失敗，這樣成功的看起來是瑞典。瑞典可以這樣做是因為假設的前提死亡率是0.6%，與其花費大成本做相關事情不如讓有病的人出來醫治好。

可能短時間死亡率高，但長時間而言對社會群體免疫力較好。長期來看具有效率，但現在因為WHO說，有抗體後可能不會有免疫。但是更重要的是篩檢上的迷思，大家常會想說，篩檢陰性就不會得病，篩檢後代表你以前沒有得並不代表以後不會得病，若把全部的人都篩檢出來可能第二天就得了，口罩不帶社交距離也不維持，很高興，結果接觸到病毒就中了。

戰略和效益到底合不合現在科學性，或者是效益夠不夠，對社會影響為何，目前我們戰略不會改變，等待更多證據出來、疫苗出來，或許會改變，但現在精準防疫是成功的。

(中時 )