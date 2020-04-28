罷韓團體28日聲稱懸掛在高市中正、和平路口的罷韓大看板遭工務局發文限定當日自行拆除。工務局強調，不是不讓罷韓團體掛廣告，但該廣告沒有事先申請，依法要求先卸下，待該團體補申請許可後才會准予懸掛。

「請韓國瑜交出選舉廣告看板清冊！為什麼他可以我們不行？」台灣基進新聞輿情部副主任張博洋批評，罷韓團體的看板施掛跟韓國瑜選市長及總統時的做法都一樣，不解為何有「差別待遇」。

工務局公文內表示，該廣告招牌未經申請許可擅自設置，依建築法第95條之3規定，可處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，未限期改善或補辦手續得連續處罰。必要時，得命自行拆除。逾期未辦理，工務局將依相關規定辦理。

工務局建管處第七科表示，今日一早接獲大量民眾陳情，甚至有人親自送陳情書到市府，檢舉罷韓看板違法。經了解，罷韓團體沒有依「高雄市廣告物管理自治條例」事先申請許可就逕自懸掛。此外，該條例也限定，捷運系統周邊不可設置「屋頂樹立式」廣告，高度也不得超過6公尺。

但工務局指出，罷韓廣告仍有解套空間，「高雄市廣告物管理自治條例」第19條規定，廣告看板若對提升街道風格、都市景觀有幫助，經申請並經廣告物審議會審查許可者，得不受限制。五福、中山路口百貨業者的廣告物超過原法規標準，但因具備設計、造型感，經申請、審議後准予合法設置。

(中時 )