台北市林森錢櫃發生大火，造成5人喪命、多人受傷，責任歸屬仍待釐清。從火警發生後就不斷指責北市府、台北市長柯文哲的桃園市議員王浩宇，也舉出過去兩次重大公安意外，表示「行政官員本來就該負起責任」。

火警發生當下，警鈴沒響、灑水器未啟動，就連工作人員也狀況外，包廂內的消費者根本不知道自己身處火場。事後業者聲稱，因施工才把防火5機關給關閉，但國民黨台北市議員徐巧芯看完消防報告後，打臉業者說法，表示這些防火機關的開關按鈕都是分開的，極可能一直都是關閉狀態。

只是，3月初的定期聯合稽查、3月20日定期消防安檢、4月22日的府級公安稽查，短短一個半月就稽查3次，其中4月22日的紀錄表中，就有提到涉及室內裝修。究竟是哪個環節出了問題，還有待調查釐清。

對此，王浩宇在臉書表示，新屋保齡球場火警，消防安檢疏失的是吳志揚時代的縣府，是誰被罵直播作秀？誰跟家屬道歉？誰承擔責任改革消防設備？「剛上任25天的鄭文燦」。

高雄氣爆，有疏失的是業者，造成氣爆的是吳敦義時代的官員，是誰被轟到臭頭？誰被說是睡菊？誰道歉做後續處理？「25分鐘內趕到現場的陳菊。」

王浩宇認為，行政官員本來就該負起責任，「未經查證就先把責任推給業者，然後在那邊我比別的首長認真，是在 Hello？」

(中時電子報)