議員陳雅倫力促廣設共融式遊戲場、特色公園。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

近幾年全台掀起共融式遊戲場、特色公園風潮，桃園市目前已完成34處共融式公園，但仍低於雙北，議員陳雅倫除要求更普及，也感嘆零星散落各處，市民只能一個個查詢，呼籲師法新北市成立「公園好好玩」專頁，整合公園資訊，讓民眾能按圖索驥，市長鄭文燦允諾成立資訊專區，並推動1區2個以上共融式公園。

陳雅倫說，雙北從4年前開始推動共融式遊戲場，桃園起步較慢，目前僅完成34處，雖然市府再編6億，計畫改建乙未戰爭保台紀念公園、大有梯田生態公園等7處公園，仍遠低於新北市64處、台北市51處。

陳雅倫認為，符合共融式公園的門檻高，又要考量各類型兒童的需求外，還要能讓老弱婦孺、身障、寵物等所有人都可以進入使用，導致桃園共融式遊具普設率太低，建議市府先盤點現有633座公園既成設施及閒置空間，先普設共融式遊具，行有餘力再依公園面積、屬性、周邊住戶年齡層等條件，擴大為共融式公園或特色公園。

陳雅倫要求工務局彙整各區共融式遊具資訊，成立專區，甚至可結合市民卡App功能，讓民眾透過手機和定位就能查到鄰近的公園資訊，也能得知各遊具的特色、功能、興建進度和使用期限等，讓資訊公開、便民，對市政建設更有感。

鄭文燦讚設介紹專區的構想很棒，會在市府網站和市民卡推廣活動中宣傳。鄭文燦直言，上任後發現桃園市都沒有共融式公園，立刻指示工務局養工處推動共融式公園計畫，新設公園和舊公園改造都要符合相關規定，也成立公園適性發展委員會，推動居民工作坊和專家意見，廣邀公民團體推動審查，如今桃園風禾和大溪埔頂公園都廣受喜愛。

鄭文燦也要求工務局要在市政會議提出專案報告，允諾每個行政區要有2個以上共融式公園、大行政區更要3至4個，全面普遍設置，讓更多親子享受共融式公園樂趣，也要設計通用玩具跟遊具，讓身障和銀髮長輩都能使用。

(中時 )