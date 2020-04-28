嘉義市彌陀夜市27日並未營業，但27日晚間「1968」APP卻亮黃燈，顯示人潮略多。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

交通部「1968」APP所列熱門景點，嘉義市分別是城隍廟東市場特色小吃、文化路夜市及彌陀夜市，弔詭的是，市府人員昨27日上線監看，發現嘉市共亮2綠1黃燈，顯示人潮略多的竟然是當天沒開張的彌陀夜市，且亮黃燈時間長達1個多小時，包括市長黃敏惠等市府官員對此現象都感到疑惑，質疑到底燈號標準是什麼？呼籲中央說明清楚。

今28日嘉義市市務會議上，市府建設處報告，表示昨晚9點半到11點，被列為警示熱點之一的彌陀夜市，出現黃色「人潮略多」燈號，但彌陀夜市營業時間是每周三、五晚間，昨星期一並無營業，為何燈號會顯示黃燈，讓人毫無頭緒，更疑惑燈號警示判斷標準到底為何？要求中央應清楚說明，才能真正達到正確警示的效果。

市府表示，中央匡列人潮眾多地點時，並無蒐集地方政府意見，各地方政府都是看了APP才知道，其次，成為熱點的標準為何？中央亦無提供相關資料。而黃敏惠昨也向中央呼籲，地方政府絕對配合中央「分流管制」指導原則，但中央預期人潮擁擠的熱門景點，務必標準要一致，且必須要與各地現況及民眾認知相近或相符，才能具有說服力，否則將對民眾生計造成傷害，更容易帶來恐慌。

(中時 )