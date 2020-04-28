這項計劃由成大蘇慧貞校長(右)領軍，結合成大醫院沈孟儒院長(中)等人共同打造，台南市長黃偉哲今天也專程到訪。(曹婷婷攝)

台灣有國家口罩隊，成功大學、成大醫院整合科技、醫學、建築能量，研發台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，設計最大特點就是3天即可迅速組裝單人套房式的負壓隔離病房，相較於全球現有方艙醫院，大幅提升安全性也保障病患醫療隱私，今天以1：1實體尺寸透過中英文向全球同步發表，成大希望像口罩國家隊一樣，輸出成大技術幫助全世界。

這項計劃由成大蘇慧貞校長領軍，結合成大醫院沈孟儒院長、規劃與設計學院鄭泰昇院長、九典建築師事務所等共創團隊，聯手打造從檢疫站到緊急醫院俱全的「移動式緊急部署檢疫醫院原型」，成大校長蘇慧貞、台南市長黃偉哲等人今天上午在成大共同對外公布台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」。

黃偉哲表示，「移動式緊急部署檢疫醫院原型」改善現有方艙醫院許多缺失，即使這一波疫情結束，但未來仍可能面臨各種疫情挑戰，科技防疫的力量可以幫助台灣度過挑戰，成大將學術力量投入使用端，展現台灣無限潛力。

全球新冠肺炎疫情仍緊繃，台灣雖自評6月疫情可望趨緩，但年底甚至來年還是可能面臨大規模疫情，目前，世界各國緊急臨時搭建醫院不脫空間悶熱、群聚感染、醫護人員健康受威脅等狀況，成大團隊研發的醫療原型屋日後當疫情消失則將移作校園工程工務所，提升工寮品質，也成為循環經濟典範。

成大規劃與設計學院院長鄭泰昇表示，團隊起初只是想做模型，但廠商得知成大構想，提供免費材料，協助成大組裝移動式病房，研發成果不但有助台灣防疫持久戰超前部署，提升檢疫環境品質，以開放資料、模組化設計分享全球，也再次證明台灣有能力貢獻全球防疫。

蘇慧貞表示，「超前」部署意指要往前去設想有什麼是可能需求，成大很驕傲與全球分享專業與智慧，展現出知識份子承擔社會挑戰與完成挑戰，期待世界未來會更好。成大醫院院長沈孟儒說，QurE是聚集醫學、藝術、建築、材料等人才群策群力的成績，也是大學責任的展現。

QurE原型屋展覽將開放民眾參觀到5月11日，之後將移做成大校園工程工務所，成為當今循環經濟的典範。九典建築師事務所主持人張清華建築師指出，移動式緊急部署檢疫醫院的每個單元所用建材都是向相關業者租賃、搭建而成，任務結束後再由業者拆除運回，日後還能再利用，搭建成本一坪約1.2萬元。

(中時 )