隸屬科技部的中科實驗中學自行籌設附設小學，科技部簽核通過6.3億元經費。（王文吉攝）

中科實驗中學規劃將操場調整至校門口綠地，原址興建國小2棟校舍。（王文吉攝）

中科實驗中學宣布向下延伸國小教育，校方已著手籌設普通部及雙語部，預計每年級招收6班。（王文吉攝）

為照顧中科園區員工子女就學需求，中科實驗中學宣布向下延伸國小教育，校方已著手籌設普通部及雙語部，預計每年級招收6班，其中雙語部最快110學年度招生。中科實中規劃內縮現有操場，以興建2棟校舍，總經費6.3億元，已獲科技部核定通過，正進行徵圖作業。

隸屬科技部的中科實驗中學、台中市立汝鎏國小同樣位於大雅區平和路，2校相距73公尺。中科實中多年前開始籌設小學，有意併汝鎏國小，但雙方進行協調16次，均無法取得共識，最後宣告破局，中科實驗中學轉而自行籌設。

汝鎏國小校長紀國揚表示，中科實中要求出生當地才能就讀，此舉違反國民教育法。但中科實中校長林坤燦澄清，汝鎏國小1個年級1班，每班15、16人，因此估算保留社區42名額，但汝鎏要求每年級至少2個班，才會拋出「以出生來管控」，避免寄戶口爭議。

雙方協調破局，中科實驗中學轉而自行籌設附設小學，並在4月14日獲得科技部簽核通過6.3億元經費，用於興建國小普通部及雙語部校舍。林坤燦表示，將於操場興建2棟校舍，操場則內縮至校門口綠地，目前已開始徵圖作業

校長林坤燦說明，該校學生主要以中科員工子女為主，由於國小、國中為義務教育，因此保留30％名額給當地社區居民子女。至於高中則以會考成績招生，至少5A以上才能入學。

林坤燦表示，該校國小雙語部採美國加州課程，以全美語教學，將招募外語教師，盤點現有校舍可提供1班就讀，可望在明年8月招生，完成雙語部12年一貫教育。至於國小普通部校舍興建，還需1、2年時間，將導入實驗精神，發展高瞻計畫、統合機器人及專題課程等。

(中時 )