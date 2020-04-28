衛福部長陳時中28日特地在疫情記者會解釋普篩、快篩的優劣勢，他強調，即便核酸檢測、快篩檢驗結果呈現陰性，仍不能代表往後不會感染，現階段唯有靠每一個人維持社交距離及個人衛生習慣，才是最根本且有效的防疫之道。

陳時中說，「快篩」是1小時內可完成的檢驗方法，價格較低、但準確度偏低（偽陽性、偽陰性比率高），「普篩」是「不」依據臨床症狀判斷，對全體國民全面檢驗。若將2,300萬國民全數快篩，每人成本200元，僅需46億元，但偽陽性、偽陰性將有後續的處理成本，包含偽陽性個案進行隔離後再檢測等。

陳時中進一步說，另一種是透過PCR（聚合?連鎖反應）檢查，每次耗時2～4小時，若將2,300萬國民全數PCR篩檢，每人成本3,000元，成本變成690億元，雖準確度高、但價格也高、且須消耗大量時間精力。而台灣當前僅針對較高風險的族群約6萬人進行PCR篩檢，僅花費1.8億元，成為新冠肺炎疫情下，全球少數可維持正常運作的國家。

那為何其他國家紛紛普篩？陳時中說，國外(韓國、義大利)疫情狀況嚴重，僅能透過封城、大量篩檢，進行個案分流治療；待疫情獲得控制後，仍要採取逐案疫情調查。而台灣個案數少，透過醫師評估症狀，準確通報採檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者，有效控制疫情。

(工商 )